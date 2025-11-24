Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Raub in der Bogenstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitag (21.11.2025) gegen 14:00 Uhr in der Bogenstraße in Ludwigsburg ereignet hat. Eine 70-jährige Seniorin war in Begleitung ihrer Enkelin auf dem Gehweg der Bogenstraße unterwegs, als eine noch unbekannte männliche Person der Seniorin entgegenkam. Unvermittelt entriss diese Person der Seniorin ihre Handtasche und schlug in gleichem Zuge mit dieser nach dem Opfer. Da sich in der Handtasche eine Weinflasche befand, erlitt die Seniorin durch den Schlag eine blutende Verletzung im Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter mit der Handtasche zu Fuß in Richtung Bahnhof. Eine Zeugin die auf den Vorfall aufmerksam wurde, verfolgte unmittelbar den Täter, verlor diesen jedoch im Bereich der Schützenstraße und der Abelstraße aus den Augen. Während der Flucht entledigte sich der Täter der geraubten Handtasche, welche wenig später von der Zeugin aufgefunden werden konnte. Jedoch fehlte hierbei der Geldbeutel samt Inhalt. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen fahndeten nachdem Täter, jedoch ohne Erfolg. Die Höhe des Diebesgutes ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Seniorin wurde aufgrund ihrer Verletzungen von einer hinzugerufenen Rettungswagenbesatzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter soll zwischen 14 bis 16 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß und von schmächtiger Statur gewesen sein. Er trug schwarze mittellange Haare und hatte leichten Bartwuchs am Kinn. Zur Tatzeit war er mit einer dunkelgrauen oder schwarzen Hose und einem grauen Pullover bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

