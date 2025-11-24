PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Nach gefährlicher Körperverletzung - Geschädigte beleidigen Einsatzkräfte

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (23.11.2025) gegen 20:40 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Großsachsenheim zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach ersten Ermittlungen sollen drei bis fünf noch unbekannte Jugendliche mit zwei 34- und 38-jährigen Männer aus noch ungeklärter Ursache in Streit geraten sein. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll einer der unbekannten Jugendlichen ein Pfefferspray gezückt und direkt in das Gesicht des 34-Jährigen gesprüht haben. Anschließend flüchteten die unbekannte Personengruppe in Richtung Lammstraße. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten, wählten daraufhin den Notruf.

Alarmierte Einsatzkräfte fuhren anschließend an den Tatort, weitere Polizeistreifen fahndeten nach den unbekannten Tätern. In der Bahnhofstraße konnten die Beamten die beiden 34- und 38-jährigen Geschädigten antreffen. Diese reagierten sofort verbal aggressiv, zeigten sich unkooperativ und beleidigten die eingesetzten Polizeibeamten. Auch eine hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung wurde direkt von den sichtlich alkoholisierten Männern beleidigt, zudem verweigerten sie eine medizinische Versorgung. Die genauen Tatumstände sind noch Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Die beiden Männer müssen nun jeweils mit Anzeigen wegen Beleidigung rechnen.

