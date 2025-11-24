Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Illegale Müllentsorgung - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen und sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter entsorgten auf einem Wanderparkplatz an der Kreisstraße 1009 (K 1009) bei Warmbronn mehrere Kanister und Eimer mit Altöl, Farbresten und einer bislang unbekannten Flüssigkeit. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg entdeckte den Unrat während ihrer Streifenfahrt am Freitag (21.11.2025) gegen 08:45 Uhr und stellte den Abfall sicher. Seit wann die Behältnisse dort bereits lagen, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2652 oder per E-Mail an ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de mit dem Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt in Verbindung zu setzen.

