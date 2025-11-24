PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Randalierer in der Tübinger Straße unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Randalierer waren in der Nacht von Freitag (21.11.2025) auf Samstag (22.11.2025) in der Tübinger Straße in Holzgerlingen unterwegs. Die Unbekannten warfen im Außenbereich einer Bäckerei mehrere Stühle um und beschmutzten diese mit einer unbekannten Flüssigkeit. Weiter versuchten die Unbekannten mit einem Küchentuch eine leere Schnapsflasche anzuzünden. Diese zerbarst mutmaßlich in der Folge und hinterließ einen Brandfleck auf dem Asphalt des angrenzenden Parkplatzes. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Holzgerlingen nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0703141604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

