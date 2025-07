Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250718-1: 17-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt

Bergheim (ots)

Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bei einem Alleinunfall am Donnerstagabend (17. Juli) ist ein Motorradfahrer (17) in Bergheim-Oberaußem schwer verletzt worden. Der 17-Jährige besitzt keine Fahrerlaubnis für Motorräder.

Nach derzeitigem Sachstand soll der Jugendliche gegen 19.40 Uhr gemeinsam mit Zeugen auf der Landesstraße (L) 93 von Büsdorf kommend in Richtung Oberaußem gefahren sein. Der 17-Jährige habe versucht, ein Auto zu überholen. Nach dem Überholvorgang habe er die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er sei gestürzt und von der Fahrbahn in ein Feld abgekommen. Anschließend soll der Verletzte gemeinsam mit Zeugen in ein Krankenhaus gefahren sein.

Alarmierte Polizisten fanden am Unfallort lediglich das Motorrad ohne Fahrer vor. Im Krankenhaus trafen sie den 17-Jährigen an und befragten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige und eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem fertigten die Polizisten auch eine Strafanzeige gegen den Halter des Fahrzeugs. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

