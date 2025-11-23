PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag (21.11.2025) bis Samstag (22.11.2025) Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lembergstraße. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf. Anschließend wurde die Wohnung durchsucht. Zum Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07156 4352 0 oder per E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
