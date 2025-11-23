Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag (21.11.2025) bis Samstag (22.11.2025) Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lembergstraße. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf. Anschließend wurde die Wohnung durchsucht. Zum Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07156 4352 0 oder per E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

