Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar

BAB 81: Unfall mit verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (23.11.2025) gegen 04:15 Uhr befuhr der 28-jährige Lenker eines VW Passat den mittleren von drei Fahrtstreifen in Richtung Stuttgart. Aus bislang unbekannten Gründen kam er auf Höhe Freiberg am Neckar nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem dort fahrenden BMW 216i. Durch die Kollision schleuderten beide Fahrzeuge über die Fahrbahn bevor sie zum Stehen kamen. Die Bundesautobahn musste in Fahrtrichtung Stuttgart für ungefähr 30 Minuten voll gesperrt werden, ehe zunächst lediglich der linke der drei Fahrstreifen freigegeben werden konnte. Sowohl der 28-jährige Lenker des Passats als auch der 24-jährige Lenker des BMW und dessen 28-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro. Der mittlere und der rechte Fahrstreifen mussten wegen Aufräum- und Reinigungsarbeiten bis in den frühen Morgen gesperrt bleiben. Gegen 07:00 Uhr war die Fahrbahn geräumt und konnte wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigegeben werden. Zur Einsatzbewältigung waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Autobahnmeisterei und der Polizei im Einsatz.

