Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Kaminbrand in Restaurant

Ludwigsburg (ots)

Am 21.11.2025 um 17:42 Uhr kam es in Sindelfingen in einem Restaurant in der Böblinger Straße zu einem Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer im Bereich des Grills in der Küche des Restaurants aus und breitete sich auf den Kamin aus. Da das Feuer durch Mitarbeiter des Restaurants nicht gelöscht werden konnte, rückte die Feuerwehr an, welche den Brand schnell unter Kontrolle bekam. Von den ca. 30 Gästen, die zum Zeitpunkt des Brandes im Restaurant waren, wurde niemand verletzt. Ob ein Sachschaden entstanden ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Aufgrund des hohen Aufkommens an Einsatzfahrzeugen war die Böblinger Straße zeitweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

