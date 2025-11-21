Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unbekannter fährt Fußgängerin an und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag (21.11.2025), gegen 9.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Tamm ereignete.

Eine 74 Jahre alte Frau überquerte die Bahnhofstraße vom Bahnhof kommend in Richtung der Straße Im Länderrain. Ein noch unbekannter Pkw-Lenker bog seinerseits von Im Länderrain nach links in die Bahnhofstraße ab und streifte dabei die 74-Jährige. Die Fußgängerin stürzte durch die Kollision mit dem Pkw. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer stiegen daraufhin aus und halfen der Seniorin auf. Sie weigerten sich jedoch, ihre Personalien anzugeben und fuhren stattdessen mit dem Pkw mit Ludwigsburger Zulassung (LB-) davon. Einer der beiden soll etwa 55 bis 60 Jahre alt, ca. 170 cm groß mit grauem Bart gewesen sein.

Die 74-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die Tel. 0711 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zur Verfügung.

