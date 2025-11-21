Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen

Holzgerlingen: Holzhütte und Scheune mit Graffiti beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Noch Unbekannte Täter besprühten zwischen Donnerstag (20.11.2025) 22:00 Uhr und Freitag (21.11.2025) 08:00 Uhr eine Scheune in der Ehninger Straße in Hildrizhausen mit Graffiti. Die Unbekannten beschmierten eine Wand der Scheune mit verschiedenen Buchstaben und Worten. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Bereits zwischen Freitag (14.11.2025) 18:00 Uhr und Samstag (15.11.2025) 09:00 Uhr besprühten Unbekannte Täter eine Holzhütte auf einem Wiesengrundstück zwischen Holzgerlingen und Altdorf mit den gleichen Schriftzeichen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen unter Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

