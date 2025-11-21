Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sachsenheim: 36-Jähriger nach schwerer Brandstiftung in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann befindet sich seit Donnerstag (20.11.2025) in Untersuchungshaft, nachdem er im Verdacht steht, am Abend zuvor im Sachsenheimer Ortsteil Hohenhaslach eine schwere Brandstiftung verübt zu haben.

Der 36-Jährige war nicht unerheblich alkoholisiert, als er am Mittwoch (19.11.2025), gegen 20.30 Uhr eine Matratze im Schlafzimmer einer Wohnung in der Freudentaler Straße in Brand gesetzt haben soll, wodurch im weiteren Verlauf unter anderem der Fensterrahmen, der Rollladenkasten und der Rahmen der Terrassentür Feuer fingen. Vorausgegangen sein soll ein Streit mit seiner Lebensgefährtin. Anwohner hatten die Polizei verständigt, nachdem der Tatverdächtige auf einer Terrasse lautstark randaliert und gegen Türen sowie Fenster geschlagen und das Inventar der Wohnung beschädigt haben soll. Polizeibeamte trafen den Mann schließlich in der bereits verrauchten Wohnung an und nahmen ihn vorläufig fest.

Eine Ausbreitung des Feuers konnte lediglich durch schnell eingeleitete Löschmaßnahmen der Feuerwehr verhindert werden. Zwei weitere Bewohner des Hauses konnten dieses unbeschadet verlassen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 36 Jahre alte deutsche Staatsangehörige am Donnerstag einem Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der schweren Brandstiftung und wies dem 36-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell