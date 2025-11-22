Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar

Hörnle - Einbruch in Reihenhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag-Nachmittag (21.11.25) und Samstag-Nacht (22.11.25) verschafften sich bislang unbekannte Täter in Abwesenheit des Bewohners Zutritt in ein Reihenhaus im Marbacher Ortsteil Hörnle. Um ins Haus zu gelangen hebelten der oder die Täter die Terrassentüre auf. Anschließend wurden alle Stockwerke des Hauses durchwühlt. Hierbei wurden Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen oder im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar (Tel.: 07144 9000) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell