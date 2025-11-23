PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen (BAB 81 Engelbergtunnel Nordportal): Zwei Verkehrsunfälle haben 11 Leichtverletzte, hohen Sachschaden sowie die zeitweise Vollsperrung der Oströhre zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (22.11.2025) ereigneten sich gegen 15:38 Uhr auf der BAB 81 direkt nach dem Engelbergbasistunnel (Nordportal) in Fahrtrichtung Heilbronn zwei Verkehrsunfälle mit hohem Sach- und Personenschaden. Aufgrund Staubildung und zu geringem Sicherheitsabstand der Beteiligten kam es auf dem linken der beiden zur Verfügung stehenden Fahrstreifen zu zwei separaten Auffahrunfällen mit vier sowie sechs Fahrzeugen. In den Fahrzeugen befanden sich insgesamt 23 Insassen. Davon wurden nach jetzigem Stand 11 Personen leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Heilbronn in der Oströhre zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr über den übergeleiteten Fahrstreifen der Weströhre konnte während des Einsatzes ungehindert fließen. Aufgrund der Rettung der Insassen, der Bergung von sieben Fahrzeugen, die alle nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten sowie der Reinigung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei, mussten die beiden Fahrstreifen in der Oströhre für drei Stunden gesperrt werden. Aufgrund der Umleitung, der Ableitung und der damit einhergehenden teilweisen Tunnelsperrung kam es im Bereich des Autobahndreiecks Leonberg sowie der Innenstadt von Leonberg zu Staubildung. Innerhalb der Oströhre wurden nach Aufhebung der Sperrung drei weitere separate Fahrzeuge festgestellt, die alle aufgrund einer Panne nicht mehr fahrbereit waren. Diese wurden sowohl mit Hilfe der Autobahnmeisterei sowie Einsatzkräften aus der Oströhre verbracht. Gegen 19:11 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der Rettungsdienst, die Feuerwehr, die Autobahnmeisterei sowie die Abschleppdienste waren alle mit zahlreichen Helfern und Fahrzeugen vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme sowie der weiteren Maßnahmen mehrere Streifenbesatzungen eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 02:12

    POL-LB: BAB 8 Rutesheim: Fahrzeug schleudert über alle Fahrspuren und prallt gegen die Leitplanke

    Ludwigsburg (ots) - Am 22.11.2025 gegen 23.45 Uhr verlor ein in Richtung Karlsruhe fahrender 19-Jähriger zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim die Kontrolle über seine Mercedes E-Klasse. Zunächst prallte er in die Mittelleitplanke und schleuderte dann nach rechts über alle Fahrspuren. Durch die Drehbewegung schlug er dann mehrfach in die rechte ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 06:33

    POL-LB: Sindelfingen: Kaminbrand in Restaurant

    Ludwigsburg (ots) - Am 21.11.2025 um 17:42 Uhr kam es in Sindelfingen in einem Restaurant in der Böblinger Straße zu einem Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer im Bereich des Grills in der Küche des Restaurants aus und breitete sich auf den Kamin aus. Da das Feuer durch Mitarbeiter des Restaurants nicht gelöscht werden konnte, rückte die Feuerwehr an, welche den Brand schnell unter Kontrolle bekam. ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 06:21

    POL-LB: Marbach am Neckar / Hörnle - Einbruch in Reihenhaus

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Freitag-Nachmittag (21.11.25) und Samstag-Nacht (22.11.25) verschafften sich bislang unbekannte Täter in Abwesenheit des Bewohners Zutritt in ein Reihenhaus im Marbacher Ortsteil Hörnle. Um ins Haus zu gelangen hebelten der oder die Täter die Terrassentüre auf. Anschließend wurden alle Stockwerke des Hauses durchwühlt. Hierbei wurden Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren