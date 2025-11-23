PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 Rutesheim: Fahrzeug schleudert über alle Fahrspuren und prallt gegen die Leitplanke

Ludwigsburg (ots)

Am 22.11.2025 gegen 23.45 Uhr verlor ein in Richtung Karlsruhe fahrender 19-Jähriger zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim die Kontrolle über seine Mercedes E-Klasse. Zunächst prallte er in die Mittelleitplanke und schleuderte dann nach rechts über alle Fahrspuren. Durch die Drehbewegung schlug er dann mehrfach in die rechte Leitplanke ein und kam schließlich auf der rechten Fahrbahnseite quer zur Fahrbahn zum Stehen. Durch den Unfall entstand ein größeres Trümmerfeld. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 17.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Autobahn mussten zwei der drei Fahrspuren gesperrt werden, zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

