Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Baum auf Fahrbahn

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Schermbeck wurde heute um 13:05 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zur Alten Raesfelder Straße alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein umgestürzter Baum die Fahrbahn blockierte. Die Einsatzkräfte zerkleinerten den Baum mit einer Kettensäge, entfernten das Holz von der Fahrbahn und reinigten der Bereich grob.

Der Einsatz war um 14:16 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell