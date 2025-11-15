Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Einsätze der Feuerwehr Schermbeck in dieser Woche

Schermbeck (ots)

In dieser Woche erfolgten drei Alarmierungen für die Feuerwehr Schermbeck.

Der Löschzug Schermbeck wurde am Mittwoch um 23:11 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zur Weseler Straße alarmiert.

Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte mit einem Wohnungsschlüssel gewaltfrei Zugang zur betroffenen Wohnung.

Die dort angetroffene Person wurde im Anschluss an den Rettungsdienst übergeben.

Der Einsatz für die Feuerwehr endete um 23:29 Uhr.

Dann wurde Löschzug Schermbeck gestern um 10:41 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" zur Weseler Straße alarmiert.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Dieselspur fest, die ihren Ursprung an einer Tankstelle hatte.

Zur fachgerechten Reinigung der Fahrbahn wurde eine Fachfirma zur Einsatzstelle gerufen. Anschließend wurde die Einsatzstelle an das Ordnungsamt übergeben.

Der Einsatz für die Feuerwehr endete um 11:04 Uhr.

Gestern wurden dann der Löschzug Schermbeck und der Löschzug Gahlen um 18:25 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Tragehilfe" zur Östricher Straße alarmiert.

Vor Ort unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst.

Der Einsatz für die Feuerwehr endete um 19:38 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell