Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim (L1131/L1125): Ein Verletzter nach Kollision im Kreuzungsbereich

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (22.11.2025) gegen 14:30 Uhr befuhr der 42-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinters die Horrheimer Straße (L1131) von Horrheim kommend stadteinwärts. Ein 47-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr zeitgleich die Vaihinger Straße (L1125) aus Sachsenheim kommend. Der Sprinterfahrer fuhr in den dortigen Kreuzungsbereich ein und missachtete die Vorfahrt des Skoda. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Lichtzeichenanlage auf gelbes Blinklicht geschalten. Es galten die angebrachten vorfahrtregelnden Verkehrszeichen. Durch die Kollision prallten beide Fahrzeuge gegen die Leitplanke im Bereich der Vaihinger Straße und kamen dort zum Stehen. Der 18-jährige Beifahrer im Skoda verletzte sich leicht, musste aber nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 35.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens an der Unfallstelle geregelt werden.

