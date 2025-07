Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gefälschter QR-Code an Parkscheinautomat

Soest (ots)

An einem Parkscheinautomat auf dem Parkplatz "Kohlbrink" in Soest wurden gefälschte QR-Codes angebracht. Ein Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes bemerkte am Mittwoch gegen 10:30 Uhr, dass ein QR-Code, der normalerweise zu einer App führt, mit der man digital einen Parkschein lösen kann, mit einem anderen Code überklebt worden war. Damit leiten Betrüger Parkende in der Regel auf eine Internetseite, auf der sie vermeintlich die Parkgebühren bezahlen. Diese gehen dann aber nicht an die Stadt, sondern an die Betrüger selbst.

Der Mitarbeiter entfernte den Aufkleber mit dem QR-Code und meldete den Vorfall der Polizei. Als er gegen 14 Uhr noch einmal den Parkscheinautomaten kontrollierte, stellte er fest, dass erneut ein falscher Code daran angebracht wurde. Da die damit verbundene Internetseite allerdings nicht zu öffnen war, bezahlte vermutlich niemand vermeintliche Parkgebühren an die Betrüger.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise beobachtet haben, wer den Aufkleber am Automaten angebracht hat. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell