Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim (L1106): Unfallflucht zwischen Löchgau und Bönnigheim - Zeugen gesucht -

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (21.11.2025) gegen 17:30 Uhr befuhr ein Pkw-Lenker die L1106 in Fahrtrichtung Freudental. Zur gleichen Zeit befuhr ein zweiter Pkw-Lenker die Strecke entgegengesetzt Richtung Bönnigheim. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur Kollision zwischen den Außenspiegeln der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher bemerkte offensichtlich die Kollision, setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Tatfahrzeug sowie Lenker ist bislang nichts bekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07142 405 0 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

