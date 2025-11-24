Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter flüchtet nach Unfall mit E-Scooter-Lenkerin

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt gegen einen bislang unbekannten Lenker eines Pkw-Anhängergespanns, der am Freitag (21.11.2025) gegen 07:10 Uhr in einen Unfall verwickelt war. Eine 49 Jahre alte E-Scooter-Lenkerin war auf der Sommerhofenstraße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Wohngebiet Eschenried unterwegs. In Höhe der Kreuzung "In der Halde" überholte sie der Unbekannte mit seinem Pkw samt Anhänger. Beim Wiedereinscheren touchierte das Heck des Anhängers die 49-Jährige. Diese verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Hierbei erlitt die E-Scooter-Lenkerin leichte Verletzungen. Ein Sachschaden entstand den ersten Ermittlungen zufolge nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

