Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Tageswohnungseinbruch in der Jägerstraße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Freitag (21.11.2025) zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Jägerstraße in Böblingen ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und entwendeten aus dem Inneren Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Zur Sachschadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

