Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Zeugen zu Einbruch in Kindertagesstätte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (22.11.2025) 11:50 Uhr und Sonntag (23.11.2025) 14:30 Uhr suchten noch unbekannte Täter eine Kindertagesstätte in der Schwabstraße in Hirschlanden heim. Über eine aufgebrochene Balkontüre verschafften sich die Täter Zutritt zu der Einrichtung. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten ein Büro sowie eine Küche. Ob aus der Kindertagesstätte etwas gestohlen wurde, steht derzeit abschließend noch nicht fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4652-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
