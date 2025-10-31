Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Kleinbrand in einem PKW

Radolfzell (ots)

Am Abend des 30.10.2025 wurde die Feuerwehr mit dem Alarmstichwort "Brennt PKW" in die Regiment-Piemont-Straße gerufen. Hier war es zu einem Brand an der Elektrik eines PKW im Bereich des Armaturenbretts gekommen. Anwohner und der Eigentümer hatten das Feuer schon weitestgehend mittels Wasserflaschen und einem Eimer Wasser abgelöscht.

Die Feuerwehr klemmte im Anschluss die Batterie ab, um das Fahrzeug stromlos zu schalten. Außerdem musste das Armaturenbrett teilweise entfernt werden, um Nachlöscharbeiten an der noch leicht qualmenden Fahrzeugelektrik durchführen zu können. Das Fahrzeug wurde abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um ein weiteres unentdecktes Brandgeschehen ausschließen zu können.

