BPOL-KI: Statt nach London ging es ins Gefängnis
Lübeck-Blankensee (ots)
Am heutigen Morgen konnte ein Mann eine geforderte Geldstrafe am Flughafen Lübeck nicht begleichen und muss nun für zehn Tage Ersatzfreiheitsstrafe ins Gefängnis.
Der 49-jährige Grieche erschien heute gegen 10:30 Uhr zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle des Fluges nach London-Stansted. Die Bundespolizisten überprüften den Mann routinemäßig im Fahndungssystem. Die Überprüfung ergab einen dann Haftbefehl, wonach der griechische Staatsangehörige zehn Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen hat. Diese hätte er durch Zahlung einer Geldstrafe i. H. v. 800,- EUR plus Verfahrenskosten abwenden. Ihm wurde dann im Beisein der Bundespolizisten an diversen Geldautomaten Gelegenheit gegeben, den Betrag beizubringen. Die Abhebeversuche scheiterten aus jedoch unterschiedlichen Gründen, so dass der Mann nicht nach England ausreisen konnte, sondern im Anschluss zunächst an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde.
