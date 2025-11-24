Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Die Vorweihnachtszeit ist Hauptsaison für Einbrecher - Informationen für ein sicheres Zuhause

Ludwigsburg (ots)

Die Vorweihnachtszeit ist eine Zeit der Besinnung und des Festes, aber auch eine Zeit, in der die Gefahr von Einbrüchen und Diebstählen erhöht ist.

Gerade in den dunklen Nachmittagsstunden sind viele Menschen auf Weihnachtsmärkten, in Geschäften oder auf Weihnachtsfeiern unterwegs. In der Ferienzeit sind viele Menschen auf Reisen. Für Einbrecher sind diese Umstände günstig, um unerwünscht in fremde Häuser und Wohnungen einzudringen. Um dies zu erschweren, gibt es einige einfache, aber effektive Maßnahmen, die jeder ergreifen kann:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen (und sei es auch nur für kurze Zeit), schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Schließen Sie bei Einbruch der Dunkelheit die Rollläden.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Achten Sie auf fremde / unbekannte Personen und Fahrzeuge auch in der Wohnanlage oder auf den Nachbargrundstücken.

- Täuschen Sie Anwesenheit vor und geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, auch nicht auf dem Anrufbeantworter oder in Sozialen Medien. Pflegen sie gegenseitige Nachbarschaftshilfe.

Kostenlose und unverbindliche Beratung erhalten Sie unter anderem bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Referats Prävention an den Standorten Böblingen und Ludwigsburg. Anfragen sind telefonisch (BB: 07031 13-2617 oder LB: 07141 18-8001) oder per E-Mail an ludwigsburg.pp.praevention@polizei.bwl.de möglich.

Weitere Informationen finden Sie auch hier: - https://www.k-einbruch.de/ - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Bitte beachten Sie auch unser wöchentlich aktualisiertes Einbruchsradar auf der Facebook-Seite der Polizei Ludwigsburg (https://www.facebook.com/PolizeiLudwigsburg/)

Falls Sie Opfer eines Einbruchs geworden sind, bewahren Sie Ruhe, fassen Sie nichts an und verständigen Sie die nächstgelegene Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell