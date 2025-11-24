Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Altöl im Goldbach entsorgt

Ludwigsburg (ots)

Eine Zeugin meldete am Samstag (22.11.2025) gegen 15:45 Uhr einen Ölfilm auf dem Goldbach in Höhe der Messehalle in Sindelfingen. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte zudem noch eine Plastiktüte mit Ölantragungen sowie eine Plastikflasche mit Ölresten im Golbach fest. An einem angrenzenden Parkplatz fanden die Einsatzkräfte zwei weitere leere Ölkanister vor. Den bisherigen Ermittlungen zufolge nahmen bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz mutmaßlich einen Ölwechsel vor und entsorgten Altölreste im Goldbach. Eine genaue Tatzeit ist bislang nicht bekannt. Die alarmierte Feuerwehr richtete zusammen mit einem Mitarbeiter der Umweltbereitschaft des Landratsamtes Böblingen zwei Ölsperren ein und führte eine Bodenabtragung durch. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2652 oder per E-Mail an ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de zu melden.

