Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrssicherheitstage für ältere Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer - Der Arbeitskreis GIB ACHT IM VERKEHR Zollernalb lädt wieder zu Fortbildungsseminaren ein

Reutlingen (ots)

Zollernalbkreis: Der Arbeitskreis GIB ACHT IM VERKEHR Zollernalb bietet im September auch in diesem Jahr wieder mehrere ganztägige Fortbildungsseminare für "ältere Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer" an.

Zu drei Seminaren, die am

17., 18. und 19. September 2025,

jeweils von 8 bis 17 Uhr, in 72479 Straßberg, in der Schmeienhalle

stattfinden, laden die Veranstalter herzlich ein.

Die Themenschwerpunkte sind:

- Der/die "ältere, aktive Kraftfahrer/in"

- Rechtliche Neuerungen im Straßenverkehr (Fahrlehrer/ TÜV-Ingenieur)

- Sofortmaßnahmen am Unfallort (DRK/ Polizei)

- Fahrpraktische Übungen (ADAC/ Polizei)

- Medikamente und Straßenverkehr (Rechtsanwalt/ Arzt)

Zu der Veranstaltung können sich sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen anmelden.

Für die Tagesveranstaltungen wird jeweils ein Unkostenbeitrag in Höhe von 40 Euro pro Person erhoben. Mittagessen, Kaffee am Vor- und Nachmittag sowie Tagungsgetränke sind in diesem Betrag enthalten.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Holger Huber unter Tel.: 0172/8028049. Dort können Sie sich über den Tagesablauf informieren, ein Anmeldeformular anfordern oder sich gleich direkt anmelden.

Zusatzinfo:

Im Zollernalbkreis war in den Jahren 2019 bis 2023 ein stetiger Anstieg der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Senioren festzustellen. Im Jahr 2024 sank der im Vorjahr festzustellende Höchststand der Unfallzahlen (2023: 468) leicht um 2,6 Prozent auf 456 Unfälle.

Bei diesen Unfällen starben vier Personen (vier Senioren). 27 Personen (darunter 17 Senioren) wurden schwer, 125 Personen (darunter 68 Senioren) leicht verletzt. (tr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell