Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (24.11.2025) gegen 03:10 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er in der Ludwigsburger Straße in Möglingen einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten festgestellt hatte. Den ersten Ermittlungen zufolge brachen die Unbekannten den Automaten auf und entwendeten sämtliche Zigarettenschachteln, sowie Bargeld. Weder der Wert des Diebesgutes, noch die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

