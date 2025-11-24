PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (24.11.2025) kam es gegen 03:50 Uhr an der Einmündung Kreisstraße 1671 (K1671) und Carl-Benz-Straße in Bietigheim-Bissingen zu einem Unfall, bei dem ein 29-jähriger Sprinter-Lenker schwere Verletzungen erlitt. Der 29-Jährige befuhr die K1671 aus Richtung Bundesstraße 27 (B27) kommend in Fahrtrichtung Bissingen. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge überfuhr der Sprinter-Lenker eine Verkehrsinsel, prallte gegen zwei Ampelmasten, kippte um und kam seitlich zum Liegen. Der 29-Jährige wurde dadurch in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis etwa 06:30 Uhr voll gesperrt werden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

