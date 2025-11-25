Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 2.500 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Sonntag (23.11.2025) zwischen 13.00 Uhr und 13.10 Uhr auf dem Parkplatz Monrepos in Ludwigsburg ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell