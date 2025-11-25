POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Kompletträder aus Sammelgarage entwendet
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter entwendeten am Montag (24.11.2025) zwischen 05:30 Uhr und 16:40 Uhr einen Satz Kompletträder aus einer Sammelgarage in der Schubartstraße in Bietigheim-Bissingen. Die vier Reifen hatten einen Wert von rund 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 505-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.
