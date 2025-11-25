PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Kompletträder aus Sammelgarage entwendet

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten am Montag (24.11.2025) zwischen 05:30 Uhr und 16:40 Uhr einen Satz Kompletträder aus einer Sammelgarage in der Schubartstraße in Bietigheim-Bissingen. Die vier Reifen hatten einen Wert von rund 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 505-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 11:36

    POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden von rund 2.500 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Sonntag (23.11.2025) zwischen 13.00 Uhr und 13.10 Uhr auf dem Parkplatz Monrepos in Ludwigsburg ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zu ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 16:32

    POL-LB: Aidlingen: Zehnjähriger verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Leichte Verletzungen trug ein zehn Jahre alter Jungen davon, der am Montag (24.11.2025) gegen 06.50 Uhr auf der Kreisstraße 1063 in Aidlingen in eine Unfallflucht verwickelt wurde. Das Kind wollte die K 1063 im Bereich der Einmündung der Böblinger Straße überqueren. Der Fahrer eines Müllfahrzeugs, der die Böblinger Straße aus Richtung ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:08

    POL-LB: Ludwigsburg: Räuberischer Diebstahl in der Vischerstraße - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstag (22.11.2025) gegen 14:50 Uhr in der Vischerstraße in Ludwigsburg ereignete. Ein 83-jähriger Mann und seine 82-Jährige Ehefrau kamen vom Einkaufen nachhause, als zwei unbekannte Personen vor ihrer Wohnanschrift standen und sie ansprachen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren