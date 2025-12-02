PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Aufmerksame Zeugen melden Alkoholsünder

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg/Kahla: Aufmerksame Zeugen meldeten einen 58-Jährigen Skoda-Fahrer, welcher von Eisenberg nach Kahla fuhr. Nach Ansicht der Zeugen war der Fahrer alkoholisiert. Die Beamten konnten die Wohnanschrift des Fahrers ermitteln und ihn dort antreffen. Der 58-Jährige war erheblich alkoholisiert und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

