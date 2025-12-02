LPI-J: Aufmerksame Zeugen melden Alkoholsünder
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg/Kahla: Aufmerksame Zeugen meldeten einen 58-Jährigen Skoda-Fahrer, welcher von Eisenberg nach Kahla fuhr. Nach Ansicht der Zeugen war der Fahrer alkoholisiert. Die Beamten konnten die Wohnanschrift des Fahrers ermitteln und ihn dort antreffen. Der 58-Jährige war erheblich alkoholisiert und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.
