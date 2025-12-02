Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verunfallt am Morgen

Weimar (ots)

Kranichfeld: Aus bisher noch unklaren gründen kam eine 22-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Pkw von der Straße ab. Kurz nach 7 Uhr verlor die Frau die Kontrolle über ihren Pkw und landete zwischen den Ortschaften Kranichfeld und Hohenfelden im rechten Straßengraben. Zur Bergung musste die Landstraße für knapp 45 Minuten gesperrt werden. Die Frau blieb unverletzt. Am Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell