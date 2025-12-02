LPI-J: Socke statt Tresor

Weimar (ots) - Weimar: Ein 71-Jähriger wollte sein Geld im Internet auf einer Webseite für Kryptowährungen anlegen. Kurz nachdem sich der Mann auf der Webseite angemeldet hatte erhielt er E-Mails mit der Anweisung Geld an verschiedene Konten zu übermitteln. Der Aufforderung kam er nach und überwies immer wieder Beträge von ca. 2.000,-Euro Insgesamt wurden mehr als 80.000,-Euro an die diversen Konten überwiesen. Bei ...

