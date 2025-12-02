PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Socke statt Tresor

Apolda (ots)

Am 01.12.2025 teilte ein 78-jähriger Apoldaer mit, dass in seinen Keller in der Christian-Zimmermann-Straße eingebrochen wurde. Hierzu hatte der Täter mit einem Hebelwerkzeug den Schließriegel an einer Kellertür beschädigte. In der weiteren Folge entwendete der Täter 2.000 EUR, welche in einer Socke versteckt waren und floh unerkannt vom Tatort. Die Polizeiinspektion Apolda weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Bekleidungsstück kein geeignetes Versteck für Bargeld darstellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren