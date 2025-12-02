LPI-J: Da wollte jemand nicht bis Weihnachten warten
Apolda (ots)
Am 01.12.2025 entwendete ein 18-jähriger aus einem Bekleidungsgeschäft auf dem Brauhof in Apolda ein Paar Boxershorts im Wert von 10 EUR aus einem Regalaufsteller. Der Täter mit ukrainischen Wurzeln konnte durch das Verkaufspersonal gestellt und durch eintreffende Polizeibeamte identifiziert werden.
