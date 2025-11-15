PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Haftbefehlsvollstreckung am Hauptbahnhof

Zweibrücken (ots)

Bereits am frühen Mittag des vergangenen Donnerstags kam es zu einer Festnahme in der Poststraße. Passanten meldeten der Polizei in der Rosenstadt eine aggressive Person auf der Straße. Die Beamten stellten kurz darauf am Hauptbahnhof den 38-jährigen Aggressor fest. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Im Anschluss wehrte sich der Mann derart massiv gegen die Festnahme, dass zwischenzeitlich auch der Einsatz des Tasers durch die Polizei angedroht werden musste. Zudem beleidigte der 38-Jährige die Einsatzkräfte mehrfach. Bei dem Festgenommenen wurde neben einem Betäubungsmitteleinfluss auch eine Alkoholisierung von über zwei Promille festgestellt. Durch die geleistete Gegenwehr wurden zwei Beamte leicht verletzt. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

