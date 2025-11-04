Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Auto schleudert in die Leitplanke

Regennasse Fahrbahn und nicht angepasste Geschwindigkeit waren die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagmorgen. Kurz vor 8 Uhr war ein 23-Jähriger von Käshofen in Richtung Mörsbach unterwegs. Dort kam er in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Auto. Er kollidierte im Verlauf der Kurve zunächst mit der Fahrzeugfront und danach auch mit dem Fahrzeugheck mit der Leitplanke am linken Fahrbahnrand. Der junge Mann wurde zu seinem Glück bei dem Unfall nicht verletzt. Der Wagen musste mit einem wirtschaftlichen Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden. |pizw

