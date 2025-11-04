PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Auto schleudert in die Leitplanke

POL-PIZW: Auto schleudert in die Leitplanke
  • Bild-Infos
  • Download

Käshofen (ots)

Regennasse Fahrbahn und nicht angepasste Geschwindigkeit waren die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagmorgen. Kurz vor 8 Uhr war ein 23-Jähriger von Käshofen in Richtung Mörsbach unterwegs. Dort kam er in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Auto. Er kollidierte im Verlauf der Kurve zunächst mit der Fahrzeugfront und danach auch mit dem Fahrzeugheck mit der Leitplanke am linken Fahrbahnrand. Der junge Mann wurde zu seinem Glück bei dem Unfall nicht verletzt. Der Wagen musste mit einem wirtschaftlichen Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 16:35

    POL-PIZW: Unfallflucht über Nacht

    Zweibrücken (ots) - Am Sonntagabend parkte ein 41-Jähriger sein Auto im Etzelweg. Er stellte den silbernen Hyundai i40 gegen 18 Uhr an den rechten Fahrbahnrand in Richtung Mittelbach. Als er am folgenden Morgen gegen 7:30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am linken Außenspiegel. Offenbar streifte während der Parkzeit ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den stehenden Pkw. Der entstandene Schaden beträgt ungefähr 400,- Euro. Zeugen, die Angaben ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 09:16

    POL-PIZW: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Zweibrücken (ots) - Bislang unbekannte Täter besprühten im Zeitraum von Samstag, 25.10.2025, 16:00 Uhr bis Freitag, 31.10.2025, 15:00 Uhr einen Pkw-Anhänger, welcher auf einem Parkplatz in der Dr. Ehrensberger-Straße in Zweibrücken abgestellt war, mit Sprayfarbe. Dabei wurden mehrere Seitenflächen des Anhängers mit Schriftzügen und Farbmarkierungen versehen. Durch die Farbanhaftungen entstand ein Sachschaden an ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 01:38

    POL-PIZW: Vorfahrtsverstoß führt zu kurzzeitigem Verkehrschaos

    Zweibrücken (ots) - Ein Verkehrsunfall war am Donnerstagmittag die Ursache für ein kurzzeitiges Verkehrschaos auf der Steinhauser Straße. Kurz vor 15 Uhr wollte ein BMW an der Anschlussstelle Contwig von der Autobahn 8 abfahren. Bei diesem Abbiegevorgang übersah die 21-jährige Fahrerin einen aus Richtung Outlet-Center kommenden Toyota Yaris. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Autos. Dabei entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren