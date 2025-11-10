Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Täterfestnahme am Hauptbahnhof

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden zwei junge Männer durch die Polizei verhaftet. Um 02:50 Uhr machten sich die beiden 27 und 25 Jahre alten Tatverdächtigen an mehreren Verkaufsautomaten in der Fußgängerzone zu schaffen. Die Täter versuchten hierbei an die Verkaufsware zu gelangen. Als die Ermittler am Tatort eintrafen waren die von einem Zeugen beschriebenen Männer nicht mehr am Tatort. Bei der direkt durchgeführten Suche nach den Verantwortlichen für die Tat traf die Polizei die beiden Tatverdächtigen in der Nähe des Hauptbahnhofs an. Diese konnten im Anschluss zweifelsfrei als Täter identifiziert werden. Zudem fanden die Einsatzkräfte bei den Männern entsprechendes Einbruchswerkzeug sowie ein Messer und ein Tierabwehrspray. Außerdem wurde festgestellt, dass der 27-Jährige zuvor ohne eine Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend ein Auto geführt hat. Die Täter wurden zur Durchführung verschiedener Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht. Durch die Ermittler wird derzeit ein Zusammenhang zu ähnlichen Vorfällen geprüft. |pizw

