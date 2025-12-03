PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Raub in Lobeda - Zeugen gesucht

Jena (ots)

ELS 25495988 Az: 0313596/2025 Eine 83-Jährige wurde am Dienstagmittag, kurz vor 15 Uhr, ihrer Handtasche beraubt. Die Frau setzte sich im Bereich der Binswangerstraße, an der Grünanlage der Überführung zum Löbdeburgtunnel, auf eine Bank. Ein bisher noch Unbekannter setzte sich plötzlich neben die Frau. In der Folge zog dieser einen schusswaffenähnlichen Gegenstand, laut der Frau schien es eine Pistole zu sein, und hielt diese auf Kopfhöhe vor das Gesicht der Frau. Unvermittelt begann die Frau den Unbekannten zu treten. Dessen zum Trotz entriss der Täter der Frau die Handtasche mit flüchtete schlussendlich mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Emil-Wölk-Straße. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten der Täter nicht festgestellt werden. Das in der Handtasche befindliche Mobiltelefon wurde knapp 90 Minuten nach der Tat auf einem Supermarktparkplatz in Eisenberg gefunden. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 - 30 Jahre, ca. 180cm groß, schlank, schwarzer Anorak, schwarze Wintermütze. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Jena Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 03641 810 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 313596/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

