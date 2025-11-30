PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ mehrere Einbrüche +++ Sachbeschädigung +++ Trunkenheitsfahrt +++

Bad Schwalbach (ots)

1.

a) Wohnungseinbruch 65329 Hohenstein-Born, Herbachstraße Samstag, 29.11.2025, 17:45 h -19:00 h

(mp) In der Herbachstraße in Hohenstein-Born haben am 29.11.2025 Einbrecher zugeschlagen. In der Zeit von 17:45 h bis 19:00 h nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner aus, um die Terrassentür aufzuhebeln und das Haus zu durchsuchen. Ob sie etwas mitgenommen haben stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Sollten Sie Hinweise zur Tat geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Schwalbach unter 06124-7078 0

b) Wohnungseinbruch

65326 Aarbergen-Michelbach, Kirchstraße

Samstag, 29.11.2025, 18:30 h - 20:30 h

(mp) In der Kirchstraße in Aarbergen-Michelbach waren zwischen 18:30 h und 20:30 h Einbrecher aktiv. Auch hier wurde die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt, um ein Fenster aufzuhebeln und auf dem Weg ins Haus zu gelangen. Hier durchsuchten sie alle Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Sollten Sie Hinweise zur Tat geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Schwalbach unter 06124-7078 0

c) Wohnungseinbruch

65344 Eltville-Martinsthal, Hauptstraße

Samstag, 29.11.2025 18:00 h - 00:00 h

(mp) In der Hauptstraße in Eltville-Martinsthal schlugen ebenfalls Einbrecher zu. In der Zeit von 18:00 h bis 00:00 h nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Entwendet wurde wertvoller Schmuck. Die Täter entkamen unerkannt.

Sollten Sie Hinweise zur Tat geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Eltville unter 06123-90900

d) Versuchter Wohnungseinbruch

65510 Idstein-Nieder-Oberrod, Niederemser Straße

Samstag, 29.22.2025, 18:05 h

(Ha) Am Samstagabend versuchten zwei Einbrecher in ein Einfamilienhaus im innerörtlichen Wohngebiet von Nieder-Oberrod einzubrechen. Die Täter hebelten das Schlafzimmerfenster im rückwärtigen Bereich auf und versuchten sich hierüber Zutritt zu verschaffen. Durch den Lärm wurden Bewohner alarmiert, die beobachten konnten, wie die Täter fußläufig in Richtung Kettungsstraße flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Die Täter werden als 170-180 cm groß, dunkel bekleidet und maskiert beschrieben.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126 - 93 94 0 entgegen.

e) versuchter Wohnungseinbruch

65329 Hohenstein OT Born, Herbachstraße

Samstag, 29.11.2025, 13 Uhr bis 19 Uhr

(kn) Ein weiteres Einfamilienhaus in der Herbachstraße wurde durch unbekannte Täter aufgesucht mit dem Ziel, dort einzubrechen. An einem Erdgeschoßfenster wurde massive Hebelgewalt eingesetzt, das Fenster hielt der Einwirkung jedoch Stand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen im o.g. Zeitraum nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter 06124 - 70780 entgegen.

f) versuchter Wohnungseinbruch

65307 Bad Schwalbach OT Hettenhain, Hamsterweg

Samstag, 29.11.2025, 17 Uhr bis 19:30 Uhr

(kn) Während des genannten Zeitraums wurde in Abwesenheit der Bewohner versucht, über die rückwärtige Terrassentür in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Dies gelang jedoch nicht. Allerdings entstand durch die Hebelversuche an der Tür ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Wahrnehmungen zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter 06124 - 70780 entgegen.

2. Sachbeschädigung

65307 Bad Schwalbach, Im Kurpark

Samstag, 29.11.2025, 21:45 Uhr

(mp) Am Samstagabend wurde die frisch aufgestellte Krippe im Kurpark beschädigt. Anwohner beobachteten eine Gruppe Jugendlicher, die von aufgestellten Figuren die Köpfe und Hände abrissen und in den angrenzenden Teich warfen. Anschließend flüchteten die Personen. Der Sachschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Sollten Sie weitere Hinweise zur Tat geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Schwalbach unter 06124-7078 0

3. Trunkenheitsfahrt

65510 Idstein, Limburger Straße

Sonntag, 30.11.2025, 00:45 h

(mp) Am Sonntag, den 30.11.2025 um 00:45 h fiel einer Idsteiner Streife ein schwarzer Peugeot wegen seiner merkwürdigen Fahrweise auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 29jährige Fahrerin nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,5 Promille. Bei der Dame wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell