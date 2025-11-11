Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsüberwachung in den Industriegebieten Bingen-Sponsheim und Bingen-Grolsheim

Bingen am Rhein (ots)

In der Nacht zum Dienstag, den 11.11.2025, führte die Polizeiinspektion Bingen im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 01:15 Uhr eine Verkehrsüberwachung in den Industriegebieten Bingen-Sponsheim und Bingen-Grolsheim durch. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf dem Verkehrsaufkommen in der Alfred-Nobel-Straße und der Gustav-Stresemann-Straße. Anlass der Kontrolle waren vermehrte Bürgerbeschwerden über Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit sowie über Be- und Entladevorgänge bei laufendem Motor.

Während der Kontrolle wurde regulärer Lkw-Verkehr festgestellt, der den ortsansässigen Betrieben zuzurechnen ist. Bei mehreren durchgeführten Verkehrskontrollen konnten keine Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet werden, die entsprechenden Fahrzeugführer verhielten sich verkehrskonform.

Die Polizeiinspektion Bingen wird den Bereich auch künftig im Rahmen der Streifentätigkeit im Blick behalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell