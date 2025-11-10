PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Beziehungsstreit führt zur Blutentnahme

Sprendlingen (ots)

Am 09.11.25 gegen 23:00 Uhr wurde die Polizei Bingen zu einer Beziehungsstreitigkeit in Sprendlingen gerufen. Die 45-jährige Ex-Partnerin des Melders soll im Streit dessen Wohnungstür beschädigt haben. Die Beamten konnten im Rahmen der Anzeigenaufnahme die Beschuldigte Wiesbadenerin bei einer Nachbarin ausfindig machen. Hierbei ergab sich obendrein, dass diese kurz zuvor mit ihrem PKW vorgefahren kam, offensichtlich jedoch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest bestätigte den sich für die Streife ergebenden Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Amfetamine. Die eigentlich angedachte Heimfahrt wurde untersagt und der Verkehrssünderin eine Blutprobe entnommen. Sie wird sich nun wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie auch einer Fahrt unter Drogeneinfluss straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

