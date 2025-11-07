Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bingen (ots)

Am 07.11.2025 kam es gegen 18:45 Uhr in Bingen am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im genannten Zeitraum ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Gaustraße auf Höhe der Hausnummer 42 abgestelltes Fahrzeug. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Außenspiegel eines geparkten Dacia Duster durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und hierbei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Bingen hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06721 905 0 oder per E-Mail an pibingen@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell