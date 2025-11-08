PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Friedlicher Protest gegen Schließung des Seniorenheims Stift St. Martin

Bingen (ots)

Am Samstagvormittag, 08.11.2025 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, fand in Bingen ein genehmigter Aufzug unter dem Motto "Erhalt Stift St. Martin" statt. Anlass der Versammlung war die geplante Schließung des Seniorenheims. Der Aufzug begann am Seniorenheim und führte über die Mainzer Straße in die Innenstadt / Fußgängerzone. Die Abschlusskundgebung wurde auf dem Bgm.-Neff-Platz abgehalten. An der Veranstaltung nahmen etwa 100 Personen teil. Der Aufzug verlief ordnungsgemäß und störungsfrei entlang der angemeldeten Strecke. Während des gesamten Verlaufs kam es zu keinen sicherheitsrelevanten Zwischenfällen. In der Innenstadt herrschte reges Publikumsaufkommen. Auch der Bürgermeister der Stadt Bingen war vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

  • 07.11.2025 – 21:18

    POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Bingen (ots) - Am 07.11.2025 kam es gegen 18:45 Uhr in Bingen am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im genannten Zeitraum ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Gaustraße auf Höhe der Hausnummer 42 abgestelltes Fahrzeug. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Außenspiegel eines geparkten Dacia Duster durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 15:21

    POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Bingen (ots) - Am 05.11.2025 kam es im Zeitraum zwischen 07:10 Uhr und 12:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Beethovenstraße in Bingen am Rhein. Dabei touchiert ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Opel Corsa, welcher am Fahrbahnrand abgeparkt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am linken Fahrzeugheck des Opels entstand ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 13:19

    POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabiseinfluss

    Bingen (ots) - Am 06.11.25 gegen 12:25 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Gaustraße ein sogenanntes Microcar. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 60-jährigen Fahrer eindeutige Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was der vor Ort durchgeführte Test auch bestätigte und den Nachweis des Konsums von Marihuana lieferte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer ...

    mehr
