POL-PIBIN: Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

Sprendlingen (ots)

Am Morgen des 07.11.2025 kam es auf der K26 in Sprendlingen zwischen dem Kreisverkehr der K26/K6 (Kreisverkehr nach Zotzenheim) und dem Kreisverkehr K26/L415 (Kreisverkehr an der IGS Sprendlingen) zu einer Straßenverkehrsgefährdung sowie einer Verkehrsunfallflucht. Um 06:54 Uhr befuhr der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher die K26 von der L413 kommend in Fahrtrichtung L415. In einer Rechtskurve überholte der PKW einen vor ihm fahrenden Traktor trotz nicht einsehbarer Überholstrecke. Ein entgegenkommender PKW konnte nur durch eine Gefahrenbremsung sowie einem Ausweichmanöver in den Grünstreifen einen Frontalzusammenstoß verhindern, trotzdem kam es zur Kollision zwischen den Außenspiegeln beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt unbeeindruckt fort, ohne sich um die schadensregulierenden Maßnahmen zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls, die Hinweise auf den unfallverursachenden PKW geben können werden gebeten sich bei der PI Bingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

