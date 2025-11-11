PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Bingen-Büdesheim (ots)

Am späten Montagabend, dem 10.11.2025, gegen 23:00 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Bingen im Bereich der Weinstraße eine Verkehrskontrolle bei einem E-Scooter-Fahrer durch.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 23-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum fest. Im Rahmen der Befragung räumte der Mann ein, zuletzt am heutigen Abend Cannabis konsumiert zu haben.

Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht und die Angaben des Fahrers und reagierte positiv auf die Substanzgruppe THC. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet.

Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

