Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch oder nicht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Ein Anwohner der Erich-Weinert-Straße teilte am Dienstagmorgen mit, dass man in den Keller des Hauses eingebrochen hat. Ob etwas fehlte, konnte nicht gesagt werden. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass es sich offensichtlich nicht um eine Straftat handelte. Den Spuren nach, besser gesagt den nicht vorhandenen Spuren nach, hatte der Anwohner lediglich vergessen die Kellertür zu schließen. Auch fehlten keine Gegenstände, sodass eine strafbare Handlung nicht begründet werden konnte.

