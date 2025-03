Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hängengeblieben

Schmalkalden (ots)

Montagmorgen wechselte ein 71-jähriger Autofahrer die Straßenseite, um an einer Baustelle in der Straße "Eichenrain" in Schmalkalden vorbeizufahren. Versehentlich scherte er zu früh ein und blieb mit seinem Pkw an der Gabel eines Gabelstaplers hängen, welcher im Baustellenbereich hinter einem Lkw stand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

