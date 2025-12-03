PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hyundai entwendet

Weimar (ots)

Zwischen Montagabend, gegen 19 Uhr, und Dienstagfrüh 5 Uhr entwendeten Unbekannte einen Hyundai aus Weimar. Der Pkw war in der Dorfstraße geparkt gewesen. Im Fahrzeug befanden sich noch mehrere Werkzeuge. Die Fahndung sowie die Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Beute hat einen Wert von über 20.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

