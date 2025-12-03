LPI-J: Hyundai entwendet
Weimar (ots)
Zwischen Montagabend, gegen 19 Uhr, und Dienstagfrüh 5 Uhr entwendeten Unbekannte einen Hyundai aus Weimar. Der Pkw war in der Dorfstraße geparkt gewesen. Im Fahrzeug befanden sich noch mehrere Werkzeuge. Die Fahndung sowie die Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Beute hat einen Wert von über 20.000,- Euro.
