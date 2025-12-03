Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl realisiert

Apolda (ots)

Am Dienstag, den 02.12.2025, konnte die Polizei in Apolda gegen 21:00 Uhr einen Haftbefehl realisieren. Die 39-Jährige konnte aufgrund eines Hinweises zu Hause in ihrer ehemaligen Wohnung angetroffen werden. Die Geldstrafe von 1350 Euro des Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Bochum, konnte die 39-Jährige nicht aufbringen und musste somit nicht in die JVA Chemnitz gebracht werden. Dort wird sie 54 Tage Ersatzfreiheitsstrafe ableisten.

